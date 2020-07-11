فيديو .. ظهور الوحش الغامض في الصين .. ورعب بين الجميع

الأمور العجيبة في زمن كورونا تزداد غرابة دوما، لكن ظهور هذا المخلوق الغريب في الصين اثار استغرابه الجميع وحيرتهم.

وفي التفاصيل، رصد سكان قرية صينية ظهور مخلوق غريب في إحدى بحيرات المياه، وصفوه بـ”الوحش الغامض”.

ويمتلك الوحش الغامض شكلا غير معتاد وطوله يبلغ نحو 3 أمتار، حسبما نشرت وكالة “سبوتنك” نقلا عن “ديلي ميل” البريطانية.

ونجح السكان في تصوير مقطع فيديو للمخلوق وهو يسبح تحت البحيرة الكائنة في مدينة لويانغ وسط الصين.

وتم التقاط الفيديو عقب أيام من توافد الآلاف من القرويين إلى قمة جبل في جنوب غرب البلاد للبحث عما يعتقدون أنه “مخلوق غامض”، بعد سماع أصوات صاخبة بدت وكأنها هدير التنين.