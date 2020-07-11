فيديو: ريال مدريد يعبر ألافيس بثنائية نظيفة

عزز ريال مدريد من صدارته للائحة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد أمسية الجمعة.

أقيم اللقاء على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو الخاص بألافيس، لحساب المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة الإسبانية.

وشهد تفوقًا ملحوظًا من طرف ريال مدريد الذي استطاع الخروج بنقاط المباراة بفضل الجزائري الأصل كريم بنزيمة الذي سجل هدفًا وصنع الآخر.

ومن علامة الجزاء افتتح بنزيمة التسجيل لفائدة الميرنجي في الدقيقة 11 من الشوط الأول، ليعود في الدقيقة 50 ويمنح ماركو أسينسيو تمريرة الهدف الثاني.

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بهذه النتيجة ارتفع رصيد المدريديين إلى النقطة رقم 80 في قمة اللائحة، بعيدًا فقط بأربع نقاط عن برشلونة الملاحق، و17 نقطة عن أتلتكو مدريد الثالث.

وفي الجولات الثلاث المتبقية يلعب برشلونة تواليًا مع بلد الوليد وأوساسونا وألافيس، بينما يلعب ريال مدريد ضد غرناطة وفياريال وليجانيس.

يكفي الريال الفوز في مباراتين فقط من أجل حصد اللقب بشكل رسمي، بغض الطرف عن نتائج برشلونة.

شاهد أهداف اللقاء..

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ريال مدريد , بنزيما حسابي الاساسي @iF26L_ pic.twitter.com/uSdJmV0fo0 — فيصل اهداف (@CSHD49) July 10, 2020

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ريال مدريد الثاني , اسنسيو حسابي الاساسي @iF26L_ pic.twitter.com/1hncbZfWSi — فيصل اهداف (@CSHD49) July 10, 2020