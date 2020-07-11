جدة.. تطوير الواجهة البحرية بتكلفة 229 مليون ريال

جدة : البلاد

أعلنت أمانة محافظة جدة عن مشروع تطوير الواجهة البحرية بتكلفة 229 مليون ريال بطول 2,8 كيلومتر، ويهدف إلى تطوير مايزيد عن 180 ألف متر مربع بمنطقة المشروع .

ويأتي المشروع ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030 وضمن مبادرة أنسنة المدن بهدف الإسهام في تحسين جودة الحياة بمحافظة جدة ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية .

ووُقّع العقد مع شركة المشروعات للخدمات البحرية لتطوير الواجهة البحرية، حيث تصل مدة تنفيذ المشروع ل ٣٠ شهراً ، حيث سيُعاد تنفيذ الطريق وتنفيذ ساحات ومسارات للمشاة والدراجات ومناطق خضراء وزراعة أشجار متنوعة وتنفيذ مناطق ألعاب ونوافير ومجسمات وخدمات متنوعة تتوفر فيها العناصر الذكية وشاطئ رملي للسباحة ومناطق استثمارية .