تركي بن طلال يطلق المشروع العاشر لنشامى عسير

ويعمل المشروع على تحقيق الهدف الإستراتيجي في مساندة تقديم الخدمات الصحية التوعوية والوقائية والعلاجية في المجال الصحي، حيث يقدم المشروع برامج تتضمن خطة الكبح التي تم اعتمادها في عسير، وبرامج لخطة التوعية الصحية العامة، ينفذها فريق متخصص بما يضمن الوصول إلى الفئات الأكثر تأثرًا بفايروس كورونا وتوعيتهم بخصوصه، كما يعمل على تعزيز عمل المتطوعين الصحيين في خطة الكبح، والعمل على نشر خطة وزارة الصحة الإعلامية بما يحقق رفع مستوى التوعية على الإجراءات الاحترازية غير الدوائية.