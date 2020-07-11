“الجمارك” تتيح نموذج إقرار المسافرين إلكترونياً

جدة : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، إتاحتها نموذج الإقرار الجمركي للمسافرين ‏إلكترونيًا ، وذلك بهدف التيسير على الجميع وحمايتهم، قبل مغادرتهم ‏أو عودتهم إلى المملكة.‏

وأكدت الهيئة أنه يتوجب على كل مسافر تعبئة الإقرار في حال كان بحوزته، عملات أو أدوات قابلة للتداول ‏لحاملها، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، أو ‏مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال، أو أكثر أو ما ‏يعادلها من العملات الأجنبية.

وأوضحت أن تعبئة نموذج الإقرار بمثابة تأكيد على سلامة ‏موقف المسافر، ويوفر له الحماية من توجيه الاتهام له بارتكاب جريمة غسل ‏الأموال أو التهريب أو التهرب من دفع الرسوم والضرائب ‏النظامية‎.