الإمارات تسجل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أبوظبي : متابعات

أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم تسجيل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا ” كوفيد – 19″ خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة 54453 حالة.

وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء الإمارات عن شفاء 679 حالة جديدة مصابة بالفيروس ذاته، ليبلغ عدد حالات الشفاء الإجمالي من الفيروس في الدولة 44648 حالة.

وأضاف البيان أنه سُجلت حالة وفاة واحدة جديدة بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس والمعاناة من أمراض مزمنة ليبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 331 حالة .

وأشار البيان إلى أن اكتشاف الإصابات جاء من خلال إجراء أكثر من 58 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، مبينا أن جميع الإصابات حالتها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.