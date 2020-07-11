اختتام دورة الحكام والمقيمين الدولية تحت تنظيم الفيفا

الرياض- فايز الأسمري

اختتمت دورة الحكام الدولية والتي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم للحكام ومقيمي الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم بمشاركة 74 حكما ومقيما ، التي استمرت لمدة يومين بحضور نخبة من المحاضرين يتقدمهم الدولي علي الطريفي.

وتم خلال اليوم الأول شرح التعديلات والتوضيحات التي وردت من الاتحاد الدولي على قانون كرة القدم وكذلك محاضرات عن ركلات الجزاء وتقنية حكم الفيديو المساعد وطرق التواصل مع إجراء اختبارات عليها.

وفي ختام الدورة قدم أمين عام الاتحاد السعودي الشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم على دعمه المستمر للحكام والمقيمين السعوديين، مؤكدًا على دعم الاتحاد للحكم السعودي والسعي لتطويره من خلال استقطاب أفضل الكفاءات في العالم.