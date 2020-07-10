3183 إصابة جديدة.. والصحة تحذر من الاستهتار

الرياض – البلاد

سجلت المملكة أمس (الخميس)، 3183 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في إلى 223327 حالة.

وقالت وزارة الصحة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا، إنه تم تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 2100 حالة وفاة، بينما تم تسجيل 3046 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 161096 حالة، لافتة إلى أن هناك 60131 حالة نشطة حالياً، من بينها 2225 حالة حرجة.

وبقيت الرياض متقدمة بأكبر عدد إصابات بواقع 364 حالة، تلتها الدمام بـ247، وتأخرت جدة مركزا للتحول للثالث بـ246 حالة، ثم الهفوف 196، والطائف 181، والمبرز 152، وحلت المدينة المنورة سابعا بـ122 حالة إصابة، بينما سجلت بقية المدني إصابات أقل من 100 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزراة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن فترة جائحة كورونا قد تطول وقد تقصر، مؤكدا أن الفترة الزمنية لزوال جائحة كورونا غير معلومة حتى الآن. وأضاف “نستطيع العيش مع جائحة كورونا ونعود للحياة الطبيعية بحذر”.

ولفت إلى أهمية التوازن مع الوباء، قائلا: “كيف نتوازن في التعامل مع الجائحة التي مر عليها أشهر؟. المدة القادمة قد تطول، والناس عموما ينقسمون إلى فئتين: مستهتر، ومتوتر، وأبرز عمليات التوازن هي الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية”، مبينا أن الاستهتار يرفع العدوى.

ونوه الدكتور العبدالعالي إلى أن الأبحاث لا تزال مستمرة لإيجاد علاج لكورونا، لذلك لابد من الحذر في الفترة الحالية، مبينا أن الرذاذ أحد الطرق الرئيسة لانتقال للفيروس، ومعظم الحالات المصابة مؤخرا مرتبطة بالمخالطة المجتمعية.