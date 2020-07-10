وضع صحي سيء في تركيا

أنقرة – وكالات

تعاني عدد من المدن التركية من زيادة تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما حذر حزب الشعب الجمهوري المعارض من أن تفشي الفيروس في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا خرج عن السيطرة بشكل شبه كامل، مشيرا إلى امتلاء أجنحة العناية المشددة وعجز المستشفيات عن استقبال المزيد من المصابين.

وقال النائب عن الحزب المعارض عرفان كابلان، إن إصابات كورونا واصلت ارتفاعها في المدينة على الرغم من التدابير المفروضة وجهود فرق الرصد التابعة لوزارة الصحة، لافتا إلى تسجيل 940 إصابة خلال الأيام الثلاثة الماضية، لافتا إلى أن الخدمات الصحية لم تعد قادرة على مواجهة تزايد الإصابات، خاصة مع امتلاء أقسام العناية المركزة واضطرار المستشفيات لتحويل المصابين الجدد إلى الولايات المجاورة.

وشدد كابلان على ضرورة إعادة النظر بالتدابير والإجراءات المُتخذة، مشيرا إلى أنها لم تجد نفعا في عنتاب بدليل تحرير غرامات مالية بقيمة 11 مليون ليرة تركية بحق نحو 11 ألف شخص خلال الأسبوع الأخير فقط.

وانتقد النائب المعارض تجاهل الأشخاص المخالطين في عنتاب، وعدم إخضاعهم للفحوصات إلا في حال ظهور أعراض الإصابة عليهم، لافتا إلى دورهم الكبير في تفشي الفيروس.