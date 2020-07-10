متابعات

وزارة الداخلية السودانية تشعل تويتر بعبارة “والله جد”.. إليك ما حدث

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو القعدة / 1441 هـ      10 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الخرطوم : متابعات

أثارت وزارة الداخلية السودانية اليوم (الجمعة) إعجاب المتابعين لحسابها الرسمي على منصة “تويتر” في الاهتمام بالتواصل مع المستفسرين من المواطنين .

ورصدت “البلاد” حواراً دار بين مسؤول إدارة حساب الوزارة وإحدى المتسائلات ، حيث أجابت الوزارة بإعلان تخصيص خط ساخن ، كما أرسلت رقم مسؤول بالوزارة للمواطنة للتواصل معه .

ولم يصدق مغرد آخر التجاوب الكبير الذي حدث من الوزارة ، وكتب متسائلاً “قولو والله جد” ليتلقى أيضاً هو كذلك الرد سريعا بعبارة ” والله جد” .

 

وانقسم ناشطو مواقع التواصل ومتابعي موقع الوزارة بين مؤيدٍ للخطوة وآخر منتقداً لها ، لكن الوزارة ردت أيضا بإعلان اتباعها نهجاً جديداً في التواصل الاسفيري مع المواطنين  في ظل الدولة المدنية الجديدة

كما أكدت أنها لن تتجاهل الردود الرسمية حول التساؤلات ، ولكنها ستكسر حاجز المسافات بالعمل خارج قوالب الروتين الرسمي

صحيفة البلاد

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