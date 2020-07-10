هونج كونج تغلق جميع المدارس بعد زيادة حالات الإصابة بكورونا

البلاد : وكالات

أعلن مكتب التعليم في هونج كونج اليوم الجمعة تعليق الدراسة في جميع المدارس اعتبارا من يوم الاثنين بعد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا الناتجة عن انتقال العدوى محليا مما عزز مخاوف من تجدد انتشار المرض في المدينة.

وسجلت المدينة 34 حالة إصابة، تم انتقالها محليا أمس الخميس، وهو أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد منذ بدء الوباء.

تأتي عودة الإصابات مجددا في هونج كونج، التي تعد صغيرة بالنسبة لحالات التفشي في أمريكا وأماكن أخرى، بعد أسابيع من عودة النشاط إلى طبيعته، حيث عاد الناس إلى عملهم وامتلأت المطاعم مرة أخرى.

كانت هونج كونج قد أعادت فتح المدارس في أواخر مايو الماضي بعد أربعة أشهر من الدراسة في المنازل.