كيف تتجنب العدوى الصامتة من فيروس كورونا؟

كشفت دراسة حديثة أن هناك العديد من الأشخاص ثبت أنهم مصابون بعدوى كوفيد19، دون أن تظهر عليهم اي أعراض مرضية، ويطلق على هؤلاء “الناقلين الصامتين” وهم يعدوا بأنهم السبب الرئيسي وراء إصابة 50% من مرضى كورونا حول العالم.
وأوضحت الدراسة في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، أن الانتقال الصامت للفيروس، لا تظهر أعراضه على الأشخاص الأصحاء ، كان المحرك الأساسي لتفشي العدوى وارتفاع أعداد المصابين بها يوما لتو الآخر.
وأشار باحثو الدراسة ” إذا أردنا إيقاف الموجة الثانية من الفيروس في المستقبل، فإننا في حاجة إلى تحديد وعزل أكثر من ثلث الأشخاص الذين يحملون العدوى الصامتة.
وأضاف الباحثون ان احتمالية التعامل مع أشخاص قد يكونوا حاملين للعدوى دون ظهور أى أعراض، تحتم علينا أن نكون أكثر حرصا على الالتزام بعدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد19.
1/ ارتداء الكمامة الطبية عند الخروج من المنزل.
2/ الابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن المزدحمة.
3/ البقاء في أماكن مفتوحة وجيدة التهوية .
4/ مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي عند التعامل مع الآخرين.
5/ عدم لمس الوجه أثناء التواجد خارج المنزل، لمنع انتقال الفيروس عبر الأنف أو الفم أو العين.
6/ غسل اليدين جيدا، وفي حالة عدم توافر الماء والصابون، يمكن الاعتماد على الكحول الإيثيلي.