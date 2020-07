دوري أبطال أوروبا: كل ما تريد أن تعرفه عن قرعة ربع النهائي

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أجريت ظهر اليوم الجمعة، عن مواجهات من العيار الثقيل.

بداية سيلعب الفائز من مواجهة (مانشستر سيتي – ريال مدريد) أمام الفائز من مواجهة (يوفنتوس – أولمبيك ليون).

بينما يقابل المتأهل من مواجهة (برشلونة – نابولي) المتأهل من مواجهة (بايرن ميونيخ – تشيلسي).

ويلعب ريد بول لايبزيج الألماني الذي يتأهل لأول مرة إلى ربع النهائي، أمام أتلتكو مدريد الذي أقصى حامل اللقب ليفربول.

المواجهة الأخيرة تجمع أتلانتا الإيطالي الذي يلعب لأول مرة في الأساس بالمسابقة، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

🌍 Where in the world are you watching the #UCLdraw❓ pic.twitter.com/RN7HPraPOn — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 10, 2020

ماذا حدث في مباريات ذهاب ثمن النهائي؟

لم ينته الدور ثمن النهائي بعد، فقد تأهلت 4 فرق، ولا يزال المقاعد الأربعة الأخرى معلقة لحين الانتهاء من مباريات الإياب.

فمن المنتظر أن يستقبل مانشستر سيتي ريال مدريد في ملعبه الاتحاد، وهو الفائز ذهابًا في سانتياجو برنابيو بهدفين لهدف.

بينما خرج برشلونة من ميدان نابولي بالتعادل 1-1 ويحتاج بطبيعة الحال إلى الفوز أو التعادل السلبي 0-0 للتأهل.

أما بايرن ميونيخ فقد سحق تشيلسي في لندن بثلاثية نظيفة، وسيلعب في ملعبه أليانز أرينا بأريحية كبيرة.

فيما خسر يوفنتوس في فرنسا أمام أولمبيك ليون بهدف نظيف، ويستقبله في ملعبه أليانز ستاديوم بالإياب.

The UEFA Champions League draw is complete! 🙌 Who will lift the trophy next month? 🏆🤔#UCLdraw pic.twitter.com/h7hYwKWw2K — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 10, 2020

الطريق إلى النهائي..

ربع النهائي:

(1) ريال مدريد أو مانشستر سيتي × يوفنتوس أو أولمبيك ليون

(2) نابولي أو برشلونة × بايرن ميونيخ أو تشيلسي

(3) لايبزيج × أتليتكو مدريد

(4) أتالانتا × باريس سان جيرمان

نصف النهائي:

الفائز من مباراة رقم (1) ضد الفائز من مباراة رقم (2).

الفائز من مباراة رقم (3) ضد الفائز من مباراة رقم (4).

Ronaldo could face Real Madrid in the quarter-finals 👀 pic.twitter.com/gYmLuTbtVN — B/R Football (@brfootball) July 10, 2020

📸 أغـسـطــس غـــيــــر 🤩🤩🔥🔥 • مواعيد جميع المباريات المتبقية لبطولة #دوري_أبطال_أوروبا 2019/20 مروراً إلى نهائي لشبونة الكبير 🔥#قرعه_دوري_ابطال_اوروبا | #UCLdraw pic.twitter.com/bbcTO5eMqD — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) July 10, 2020

أين وكيف ستقام بقية مباريات البطولة؟

من المفترض أن تقام جميع مباريات دوري أبطال أوروبا بداية من ربع النهائي في العاصمة البرتغالية لشبونة.

لكن المباريات الأربع المتبقية من ثمن النهائي، ستقام على أراضي الفرق صاحبة الضيافة استنادًا إلى مبدأ المساواة.

ستبدأ تلك المباريات المتبقية يومي 7 و8 أغسطس القادم. أمام ربع النهائي من 12 إلى 15 من نفس الشهر.

وستكون جميع الأدوار الإقصائية بداية من ربع النهائي وصولًا إلى النهائي، من مباراة واحدة، وليس ذهابًا وإيابًا.

وسيحتضن ملعبا دالوز وألفالادي الخاصين بفريقي بنفيكا ولشبونة، المباريات بالتقسيم، بيد أن النهائي مُقدّر له في “دالوز”.