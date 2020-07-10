تعرف على خطورة الملاعق المعدنية عند استخدامها مع عسل النحل

يعد عسل النحل من الأطعمة التي يفضلها العديد من الأشخاص، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الهامة لصحة الجسم، وهناك من يتناوله عن طريق الملعقة المعدنية والتي من الممكن أن تتسبب في فقدانه خصائصة الغذائية.
ويحذر الخبراء من استخدام الملعقة المعدنية مع عسل النحر لأن المعادن الثقيلة المصنوعة منها تتأكسد معه، وتفقده قيمته الغذائية.
ويفضل تناول عسل النحل باستخدام الملاعق المصنوعة، سواء من الخشب أو البلاستيك أو السيراميك أو الستانلس، بشرط عدم تركها داخل البرطمان والذي يجب أن يكون محكم الغلق، ومصنوع من الزجاج المعتم، والحرص على وضعه بالثلاجة، وإبعاده عن أشعة الشمس المباشرة.
ويحتوي العسل على عناصر غذائية هامة ، تعمل على تقوية جهاز المناعة ، لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة، ويساعد عسل النحل على خفض نسبة الكوليسترول بالدم، ويحسن أداء الدورة الدموية، ومفيد في حالات السعال ومشاكل الجهاز التنفسي، كما يحافظ على نضارة البشرة وحيوية الجلد، ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة.