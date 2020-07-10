السودان: إعفاء وزير الصحة وقبول استقالة 6 وزراء

الخرطوم _ هيثم كابو

قَبِل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أمس (الخميس)، استقالة ستة وزراء من مواقعهم لإتاحة الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة، بينما أصدر قرارا بإعفاء وزير الصحة.

وقال حمدوك إن الحاجة لتقييم أداء الحكومة تأتي استجابة لرغبة الشارع الذي خرج يوم 30 يونيو الماضي، مطالباً بتصحيح مسار الثورة، وإجراء تعديلات على طاقم الحكومة ليتناسب والمرحلة الجديدة.

وأضاف حمدوك، طبقاً لبيان صحافي أصدره مجلس الوزراء تسلمت (البلاد) نسخة منه: “إن الوزراء أرسوا تقليداً جديداً في العمل العام من خلال ما أبدوه من تفانٍ وإخلاص ونزاهة”، مشيداً بقبولهم التكليف الوزاري في ظروف صعبة.

ولفت البيان إلى أن الوزراء الستة الذين تم قبول استقالاتهم عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الوزراء الإنتقالي صباح أمس بدعوة من رئيس الوزراء هم: وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي، وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، وزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسي عثمان شريف، وزير النقل والبنى التحتية هاشم طاهر شيخ طه، ووزير الثورة الحيوانية الدكتور علم الدين عبد الله أبشر”.

وكلف رئيس الوزراء عددا من الأسماء بتصريف أعمال الوزارات إلي حين تعيين الوزراء الجدد، إذ جاءت قائمة المكلفين على النحو التالي: عمر إسماعيل قمر الدين لتصريف أعمال وزارة الخارجية، الدكتورة هبة أحمد علي لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، المهندس خيري عبد الرحمن لوزارة الطاقة والتعدين، الدكتور عبد القادر تركاوي لوزارة الزراعة والموارد الطبيعية، المهندس هاشم ابنعوف لوزارة البنى التحتية والنقل، الدكتور عادل فرح إدريس لوزارة الثروة الحيوانية”.

وعلمت “البلاد” أن وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم لم يتقدم باستقالته ضمن قائمة الوزراء المستهدفين بالتغيير، ليتم اعفاؤه من قبل رئيس مجلس الوزراء، وتكليف الدكتورة سارة عبد العظيم حسنين بتصريف أعمال وزارة الصحة.