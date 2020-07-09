3036 إصابة جديدة و3211 حالة شفاء

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس (الأربعاء) تسجيل 3036 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 220144 حالة، بينما تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 2059 حالة وفاة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا، إنه تم تسجيل 3211 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 158050 حالة، لافتة إلى أن هناك 60035 حالة نشطة حاليا، من بينها 2263 حالة حرجة. وعادت الرياض لمقدمة المدن في ما يخص عدد الإصابات المسجلة بواقع 288 حالة، بينما تقدمت جدة للمركز الثاني بـ243، تلتها الطائف بـ187، ثم الهفوف 171، ومكة المكرمة 142، وخميس مشيط 141، والدمام 133، والمبرز 122، وحلت المدينة تاسعا بـ117، وعاشرا أبها بـ89 حالة إصابة.

ولفتت وزارة الصحة، في وقت سابق إلى أن العزل المنزلي للحالات المصابة يعني أنها لا تحتاج إلى البقاء في المستشفى وتتم متابعة حالتها الصحية بشكل مباشر من خلال التواصل مع أجهزة وزارة الصحة.

وضاعفت الوزارة خلال الأربعة أشهر الماضية، عدد الفحوصات لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في المملكة. وكان عدد الفحوصات اليومية بمختلف القطاعات ما يقارب 1000 فحص يوميا، فيما وصل في الوقت الراهن إلى أكثر من 45 ألف فحص يوميا. وجددت وزارة الصحة دعوتها إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، معتبرة أنه أهم وسيلة للوقاية من الجائحة، مؤكدة على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو وضع غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.