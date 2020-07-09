مادة خضراء غريبة على سطح القمر .. والعلماء يفكون اللغز المحير

مادة خضراء غريبة على سطح القمر، هذا الأمر الغريب ما يحاول العلماء فك لغزه.

تلك المادة جرى العثور عليها على سطح القمر خلال مهمة في الفضاء.

ونجح علماء صينيون أخيرا في تحديد طبيعة تلك المادة ومكوناتها.

وقال علماء صينيون، إن المادة الخضراء التي اكتشفوها فوق سطح القمر، هي مزيج زجاجي من المعادن ذابت معا بفعل اصطدام كويكب.

وذلك وفق ما ذكرت “سكاي نيوز” نقلا عن مجلة “نيوزويك” الأميركية، الخميس.

وتمكن العلماء من تحديد التركيب الكيميائي والأصل المحتمل للمادة الغامضة، التي تشبه الهلام.

وكانت موضع بحث بالنسبة لهم على مدار الأشهر القليلة الماضية.

واكتشفت العلماء الصينيون المادة الخضراء الداكنة لأول مرة، خلال رحلة للمركبة “يوتو-2″، أثناء استكشاف التضاريس بالقرب من فوهة “فون كارمان”، وهو موقع تصادم شهير على الجانب البعيد من القمر.

ويؤكد تحليل جديد أجرته مجموعة من الباحثين في الأكاديمية الصينية للعلوم، أن المادة لم تكن في الواقع مادة هلامية.

بل كانت مركبا معدنيا زجاجيا صلبا، جرى صهره في درجة حرارة عالية، بسبب تأثير كويكب قديم.

وقال الفريق إن هذه مادة خضراء هي نوع من أنواع الصخور التي تتكون من شظايا معدنية يجري تذويبها وترسيخها معا، بواسطة بعض القوى الخارجية، وأضافوا أن المادة “جرى تشكيلها عن طريق اللحام الناتج عن التصادم”.