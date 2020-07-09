فيديو: أهداف مباراة برايتون وليفربول (3-1)

عاد ليفربول من ميدان برايتون بفوزٍ قوامه ثلاثة أهداف لواحد، في المبارة التي دارت رحاها على أرضية ملعب أمريكان إكسبريس سهرة الثلاثاء لحساب المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع النادي السكاوزي رصيده من النقاط إلى الرقم 92 مُحلقًا في الصدارة، بفارق 23 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي الذي فاز ضد نيوكاسل 5-0.

وفرض المصري محمد صلاح نفسه نجمًا فوق العادة بتسجيله هدفين وصناعه لآخر، وأوصل جعبته من الأهداف إلى 19 هدفًا خلف جيمي فاردي (22).

سجل صلاح الهدف الأول لفائدة ليفربول بالدقيقة السادسة بينما صنع الثاني للقائد جوردان هندرسون بعدها بدقيقتين فقط، بينما سجل الثالث في الدقيقة 76.

شاهد الأهداف..