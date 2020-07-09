طريقة عمل سوربيه المانجو بالليمون

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة صيفية مميزة سهلة وسريعة التحضير

المقادير اللازمة

80 ملل عصير ليمون

ملعقة كبيرة بشر ليمون

4 حبات ليمون

300 جرام سكر أبيض

4 حبات مانجو مقشرة ومقطعة مكعبات

150 جرام ماء

طريقة العمل

سخني قشر الليمون والعصير والسكر في قدر مع الماء حتى يذوب السكر

اتركيها تغلي على نار هادئة لمدة 3-4 دقائق

اخلطي المانجو في الخلاط حتى تصبح ناعمة

أضيفي لها شراب السكر واخفقي حتى تمتزج

أتركيه ليبرد ثم ضعيه في وعاء قابل للغلق وقومي بتجميده حتى يصبح صلباً

أخرجي المزيج من الفريزر واتركيه حتى يصبح طريًا بما يكفي لخفقه في محضر الطعام

أخفقيه حتي يصبح ناعمًا

ثم ضعيه مرة أخري في الوعاء

قومي بتجميده حتى يصبح جاهز للاستخدام

أخرجيه من الفريزر قبل التقديم

ثم قومي بوضعه في أكواب أو أطباق التقديم وزينيه بقليل من بشر الليمون وقدميه مثلج