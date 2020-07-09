طريقة عمل ساندوتشات الدجاج بالجبن في الفرن

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة مناسبة تماماً للصيف والتجمعات العائلية والمناسبات، كما أنها تصلح للوجبات التي تحضر سريعاً ولا تتطلب جهداً في عملها

المقادير اللازمة

قطع من الدجاج البانيه المتبل مسبقاً ويمكن إستخدام بانيه الدجاج الجاهز

صلصة بيتزا أو صلصة إيطالية بحسب الرغبة

خبز برجر

جبن موزاريلا

جبن بارميزان

زبدة مذوبة

بقدونس مفروم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم

طريقة العمل

نحضر الدجاج

يقلي الدجاج في الزيت حتي يصبح ذهبي اللون

يخرج ويصفي ويترك جانباً

نحضر الخبز

نقوم بتقسيمه إلي نصفين

ثم نضع النصف الأول منه في بايركس مدهون زبدة

يدهن بالزبدة

ثم نضع قليل من الجبنة الموزاريلا

يوضع في الفرن دقيقتين ثم يخرج

توضع للجبنة طبقة من الصلصة

ثم طبقة من الدجاج

ثم طبقة من الصلصة

ثم طبقة أخيرة من الجبنة

يغطي المزيج بالنصف الأخر من الخبز

ثم تقلب الزبدة مع البقدونس والثوم والجبن البارميناز

ويدهن وجه الخبز بالخليط

توضع الصينية في الفرن 20 دقيقة أو حتي يتحمص الخبز

ثم تخرج وتقدم