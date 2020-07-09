رئيس الوزراء السوداني يقبل استقالة 6 وزراء ويقيل وزير الصحة

الخرطوم : متابعات

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك، قراراً بإعفاء وزير الصحة د. أكرم علي التوم، فيما قبل استقالة عدد من الوزراء، وأصدر قرارات بالتكليف بتصريف أعمال الوزارات.

وعــقــد مجلس الوزراء الانتقالي اليوم “الخميس” اجتماعاً طارئاً بدعوة من رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، الذي خاطب الاجتماع، وأشاد بالوزراء وقبولهم للتكليف في هذه الظروف الصعبة.

وقال حمدوك إن الوزراء أرسوا تقليداً جديداً في العمل العام من خلال ما أبدوه من تفانٍ وإخلاص ونزاهة.

وأشار حمدوك إلى الحاجة لتقييم أداء الحكومة استجابة لرغبة الشارع الذي خرج يوم 30 يونيو الماضي، مطالباً بتصحيح مسار الثورة، وإجراء تعديلات على طاقم الحكومة ليتناسب والمرحلة الجديدة.

من جانبهم، قدم الوزراء استقالاتهم من مواقعهم لإتاحة الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة، وقبل رئيس الوزراء استقالة وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. ابراهيم البدوي، وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم، وزير الزراعة والموارد الطبيعية المهندس عيسى عثمان شريف، وزير النقل والبنى التحتية المهندس هاشم طاهر شيخ طه، ووزير الثروة الحيوانية د. علم الدين عبد الله آبشر.