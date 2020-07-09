توقيع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة وجامعة نايف

الرياض-واس

وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، في مقر وزارة الخارجية بمدينة الرياض أمس، اتفاقية مقر بين حكومة المملكة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وبهذه المناسبة نوه سمو وزير الخارجية بخطوة التوقيع على اتفاقية المقر، التي تعكس دعم قيادة المملكة ـ حفظها الله ـ لهذه المنظمة العربية، وللعمل الأمني العربي المشترك، ولجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جانبه أكد الدكتور عبد المجيد البنيان أن توقيع اتفاقية دولة المقر مع وزارة الخارجية بالمملكة يعد امتدادًا للرعاية الكريمة والدعم غير المحدود الذي تحظى به الجامعة من دولة المقر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ــ؛ كما هو شأن هذه البلاد المباركة دائمًا في دعم العمل العربي المشترك، معرباًعن اعتزازه وجميع منسوبي الجامعة بتوقيع الاتفاقية التي ستدعم جهود الجامعة في تحقيق الأمن العربي المشترك من خلال القيام بدورها كجهاز علمي لمجلس وزراء الداخلية العرب.

كما قدم الشكر لسمو وزير الخارجية على التعاون الاستراتيجي المثمر والبناء بين وزارة الخارجية والجامعة ما أسهم في تحقيق الكثير من الإنجازات في مجالات الاهتمام المشترك.