تأهيل 140 مستفيداً ومستفيدة من ذوي الإعاقة لسوق العمل بالرياض

الرياض : البلاد

تمكن قسما التأهيل المهني للذكور والإناث التابعين لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال السنتين الأخيرة، من تدريب وتأهيل أكثر من 140 مستفيداً ومستفيدة من ذوي الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم الفردية واحتياجات سوق العمل ليصبحوا جزءاً فعالاً في المجتمع .

ويعمل هاذان القسمان على تقويم طاقات ذوي الإعاقة ومساعدتهم على تنميتها والاستفادة منها بأقصى حد ممكن من خلال مجموعة من الورش المهنية والحرفية الموجهة مثل ” ورش التكييف والتبريد، وتنسيق الحدائق، والكهرباء، وصيانة الأجهزة الذكية، وورش السيراميك والخزف، والأعمال الفنية، والتطريز والتفصيل والخياطة، والطباعة الحرارية، والحاسب الآلي”.

كما يتم تقديم العديد من المزايا للمستفيدين إلى جانب التدريب والتأهيل المهني، مثل المكافأة الشهرية والكراسي المتحركة حسب احتياج الحالة، بالإضافة إلى توفير خدمة المواصلات وتأمين جميع مستلزمات التدريب.