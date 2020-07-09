الضمان الصحي يعتمد أول 3 شركات لإدارة دورة الإيرادات (RCM)

البلاد : متابعات

اعتمد مجلس الضمان الصحي التعاوني أول ثلاث شركات متخصصة بالعمل في إدارة دورة الإيرادات (RCM) لتستهل بذلك نشاطها في مجال تنظيم الدورات المستندية لمقدمي الخدمات الصحية وتقديم خدمات الترميز الطبي وتنمية الإيرادات والخدمات التقنية والمالية والاستشارية.

ووصف الأمين العام للمجلس الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي الخطوة بأنها تمثل تقدماً كبيراً ضمن صناعة سوق التأمين الصحي، من شأنه أن يحقق أهدافاً مهمةً على رأسها رفع مستوى جودة المطالبات وخفض التكاليف وزيادة الإيرادات لمقدمي الخدمة وتقليل المنازعات المالية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة والحد من المطالبات المفروضة، مؤكداً أن النشاط يحقق الغاية الأسمى التي يسعى إليها المجلس حثيثاً وهي رضى المؤمّن له، إذ يسهم في تنظيم إجراءات عمل مقدم الخدمة واستقراره المالي والتأكد من مطابقة الفواتير الطبية وضمان معرفة رموز (ICD10) وتحسين وتبسيط الإجراءات التشغيلية، لافتاً النظر إلى أن جميع ذلك يقع في القلب من رسالة المجلس ومساعيه نحو تعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكّن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة.

ونوّه الغامدي بالتعاون المشترك والجهود التكاملية مع الهيئة العامة للإحصاء، ووزارة الاستثمار، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تمت إضافة نشاط “إدارة دورة الإيرادات RCM” ضمن الأنشطة المدرجة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية “Get ISIC Activities”، وفي برنامج التعاملات الإلكترونية يسّر، ويتركز نشاط إدارة دورة الإيرادات (RCM) في القيام بمهام التأكّد من هويّة المريض واستحقاقه للخدمة وتحويل الخدمات الطبية لرسوم قابلة للفوترة، مع العمل على معالجة الموافقات والمطالبات المرفوضة ومعرفة مصدر المشكلات والعمل على حلها، وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق عن اعتماده لنشاط “إدارة دورة الإيرادات RCM”.

ودعا جميع الشركات التي تمتلك التأهيل المطلوب للتقدم بطلب اعتماد لممارسة النشاط من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس: ww.cchi.gov.sa ، أو بالاتصال على مركز خدمة العملاء: 920001177 ، أو عبر منصات التواصل الإجتماعي: “تويتر، وفيس بوك، ولنكد إن” على الصفحات الرسمية cchiksa وعبر تطبيق المجلس للهواتف الذكية.