الصحة العالمية: لا مثيل لـ”كوفيد” منذ قرن

جنيف – وكالات

قطعت منظمة الصحة العالمية، بأن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” لم يشهد العالم مثيله منذ أكثر من قرن، محذرة من أن الجميع معرضون للإصابة، ومعتبرة أن الفيروس أخذ “سكان العالم رهائن”، مبينة أنها لا تزال تحاول تعزيز معرفتها بشأن انتقال الفيروس المستجد.

وقالت رئيسة وحدة الأمراض الناشئة والحيوانية المنشأ في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي: “نحاول تعزيز معرفتنا التي تظهر بشأن انتقال الفيروس”، مشيرة إلى أن منظمة الصحة ستنشر بطاقة معلومات في هذا الشأن في الأيام المقبلة. يأتي ذلك، فيما حذر مدير عام المنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس، من أن انتشار “الوباء يتسارع ولم يبلغ ذروته بعد”. وأضاف “نحن جميعا معرضون للإصابة بكوفيد-19″. إذا كان عدد الإصابات على ما يبدو مستقرا على الصعيد العالمي، فالواقع أن بعض الدول أحرزت تقدما كبيرا في خفض عدد الوفيات لديها، في حين لا يزال عدد الوفيات في دول أخرى يرتفع”.

وتابع : “لم نرَ شيئاً من هذا القبيل منذ 1918″، في إشارة إلى وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي أودى بعشرات ملايين الأشخاص حول العالم. وأكد أن “الوحدة الوطنية والتضامن العالمي ضروريان ومن دونهما لن نتمكن من محاربة الفيروس”.