أمير الجوف يكرم المتطوعين والمتطوعات

سكاكا-واس

أثنى الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على الدور الكبير للمتطوعين والمتطوعات خلال جائحة كورونا، ومساندتهم الفاعلة لقطاعات الصحة والتعليم والموارد البشرية والشؤون الاجتماعية وباقي قطاعات الدولة .

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي شرفه سموه أمس، بمركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا للمتطوعين والمتطوعات والجهات غير الربحية .

وقال سموه في كلمته :” تابعنا جميعاً الجهود الجبارة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي عهده الأمين، حفظهما الله ، منذ بداية هذه الجائحة في جميع القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتسابق أبناء هذا الوطن بتقديم العديد من المبادرات من أجل المشاركة والمساهمة في مكافحة الفيروس والحد من آثاره الضارة على الجميع” .وأضاف سموه:” سعدت كثيراً بالجهود والحماس الذي لمسته من الجميع والدور الكبير الذي قمتم به سواء في الجانب الخيري أو المجتمعي والتوعوي بكل أريحية وتفان ودون أن تنتظروا مردوداً، والدور الكبير للمتطوعين والمتطوعات في مبادرة ” كلنا أهل ” التي حولوها واقعاً معاشاً من الجميع ” .

واستطرد سموه :” نحن في منطقة الجوف نفتخر بكم كما يفتخر بكم الوطن بأكمله، فهناك ما يقارب 1000 متطوع ومتطوعة استطاعوا بفضل الله المساهمة في أعمال تطوعية مختلفة وجليلة خلال هذه الجائحة، وهذا امتثالاً لديننا الحنيف وما أكدت عليه رؤية المملكة 2030 بأن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية وكافة مناحي الحياة “.