أحدث وأقوى طرق تقوية المناعة .. بعيدا عن إرهاق التمارين أو الأطعمة الغريبة!

وسط تفشي فيروس كورونا يبحث الجميع عن داعم المناعة ، مرة بالطعام وأخرى بالتمارين الرياضية ولكن هذه الطريقة ستبدو غريبة.

الطريقة تعتمد على التأمل الذي يحسن المناعة ضد الالتهابات والسرطان وهو مساعد فعال في علاج العديد من اضطرابات المناعة الذاتية.

‎وفى ظل عدم توافر لقاحات ضد كورونا، فقد تم الدفع بقوة من قبل الجمعيات الطبية وغيرها من البحوث الطبية بأهمية جلسات التأمل.

وذلك لكونها خط دفاعي فعال ضد الفيروس.

ضد الإجهاد

‎وقال الدكتور رجا أماراناث، مدير الرعاية الحرجة في جامعة “واشنطن”: “عندما يصبح الإجهاد مزمنا، تتأثر العديد من أجهزة الأعضاء في الجسم”.

ويؤدي الإجهاد المستمر إلى مستويات مفرطة من الكورتيزول وغيرها من الكورتيكوستيرويدات التي تدور في الدم لفترة أطول.

تؤدي إلى حدوث مخالفات في الاستجابات المناعية، وينتج عن ذلك زيادة القابلية للعدوى، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

والميل إلى الإصابة بالحساسية، وزيادة مشاكل الجهاز الهضمي وزيادة خطر الإصابة باضطرابات المناعة الذاتية.

يؤدي الإجهاد المزمن أيضا إلى القلق والاكتئاب والحرمان من النوم وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكر ومتلازمة التمثيل الغذائي.

‎ويقول الباحثون إن التحكم في التوتر من خلال تقنيات الاسترخاء والتأمل واليوغا والتفكير الإيجابي وتشكيل نمط حياة صحي.

يمكن أن يحسن المزاج بشكل كبير ويقوي جهاز المناعة.

وقد استشهدوا بالدراسات التي كشفت عن أن الاسترخاء الناتج عن التأمل يقلل من مستويات IL-6.

وهو السيتوكين الالتهابي الذي تنتجه الخلايا التائية، والذي يلعب دورا رئيسيا في الفيزيولوجيا المرضية للعديد من أمراض المناعة الذاتية، وأنواع مختلفة من السرطانات ومرض الزهايمر.