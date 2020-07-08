هيئة حقوق الإنسان تنفذ 2094 زيارة للسجون ودور التوقيف بالمملكة

البلاد : متابعات

كشف المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان نورة بن محمد الحقباني أن الهيئة نفذت (2094) زيارة للسجون ودور التوقيف في جميع مناطق المملكة خلال العام المالي 1440-1441هـ للتأكد من حصول الموقوفين أو المحكوم عليهم على جميع حقوقهم المكفولة لهم نظاماً، حيث شملت تلك الزيارات (614) زيارة للسجون العامة و (557) زيارة للسجون الأمنية و(835) زيارة لدور التوقيف المختلفة و(39) زيارة لمؤسسات رعاية الفتيات و(49) زيارة لدور الملاحظة الاجتماعية.

وأكدت الحقباني على ما تشهده الجهات التي زارتها من تقدم في مجال التعاملات الإلكترونية والحد من التعامل الورقي، مشيرة في هذا الصدد إلى ضرورة زيادة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وإيجاد آلية تقنية متقدمة تسهم في سرعة الإجراءات.

وشددت الحقباني على ضرورة استكمال إنشاء المباني المعتمدة لبعض هذه الجهات واعتماد إنشاء مباني جديدة وفق معايير ومواصفات مرتبطة بفئة نزلائها أو مستفيديها، وكذلك الخدمات المقدمة فيها، موضحة أن الهيئة رصدت خلال زياراتها الرقابية عدداً من الملاحظات تعمل مع الجهات ذات العلاقة على معالجتها.

كما أوضحت الحقباني أن الهيئة نفذت أيضاً (414) زيارة للجهات الحكومية الأخرى في مختلف المناطق، للكشف عن التجاوزات المخالفة التي تشكل انتهاكاً للحقوق، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.

وأضافت: تنوعت الجهات التي تمّت زيارتها، حيث تم تنفيذ (259) زيارة لدور الإيواء والمؤسسات الاجتماعية، و (117) زيارة للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، و (20) زيارة للمؤسسات التعليمية، إضافة إلى عدد من الزيارات للجهات الأخرى المختلفة.