نيوم: إنتاج وقود الهيدروجين لوسائل النقل في العالم

جدة – البلاد

في خطوة جديدة نحو ريادتها في تحقيق العيش المستدام ، وقعت “نيوم” شراكة مع “إير بروداكتس” و”أكوا باور” بقيمة 5 مليارات دولار لبناء منشأة تعمل بالطاقة المتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين ، بطريقة صديقة للبيئة لتوفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

ويعتبر المشروع المشترك هو أول شراكة لنيوم مع شركاء دوليين ووطنيين في مجال الطاقة المتجددة وسيكون حجر الزاوية لاستراتيجيتها لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الهيدروجين العالمي.

وقال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور: “انطلاقا من إيماننا برؤية 2030 وتطلعات ولي العهد محمد بن سلمان إلى أن تصبح نيوم رائدة وعالمية في العيش المستدام، يفخر مجلس إدارة وإدارة أكوا باور بالمشاركة في هذا الاستثمار الرائد والأول من نوعه في العالم.

وأوضحت الشركة في بيان أمس أن المشروع الذي سيكون مملوكاً بالتساوي من قبل الشركاء الثلاثة، سيتخذ من نيوم في المملكة مقراً له، وبحلول عام 2025 سيصبح جاهزاً لإنتاج الهيدروجين ومن ثم تصديره إلى الأسواق العالمية ليُستخدم كوقود حيوي يغذي أنظمة النقل والمواصلات.

وبينت أن المشروع سينتج نحو 650 طنا من الهيدروجين الأخضر يومياً و1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً ليساهم بذلك في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل ثلاثة ملايين طن سنويأً.

وأشارت إلى أنّ “إير بروداكتس” ستلعب دور المشتري الحصري للأمونيا الخضراء لتقوم بنقله إلى جميع أنحاء العالم لاستخراج الهيدروجين الأخضر الذي سيمدّ قطاع النقل بما يحتاجه من وقود حيوي صديق للبيئة، ويتم نقل الهيدروجين إلى الأسواق من خلال الأمونيا، ويتم معالجتها من قبل المستوردين وفصل الهيدروجين منها واستخدامه مباشرة فيما بعد ذلك.