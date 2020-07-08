فيديو.. ظاهرة كونية مذهلة في سماء اليابان .. شاهد النيزك الأخضر!

تتعدد الظواهر الكونية التي تثير إعجاب الناس حول العالم، أو تثير ذهولهم، وبينها تلك الظاهرة الكونية الجديدة، جميلة المنظر.

الظاهرة الجديدة تمثل في ظهور نيزك أخضر اللون في سماء العاصمة اليابانية طوكيو.

وهو من الظواهر التي رصدها العديد من الخبراء، بمحطات المراقبة المختلفة حول العالم.

ووفقًا للخبراء، قد يصل قُطر الجسم الكوني إلى 1,6 متر، حسب ما ذكرت “سبوتنيك”.

وبلغت طاقة انفجار الجسم الكوني في السماء بالغلاف الجوي للأرض، نحو 150 طنًا من مادة TNT المتفجرة.

وكشف مقطع فيديو عن تفاصيل الظاهرة، وظهور ومضة ضوئية قوية في السماء ليلًا، وذلك عند انفجار النيزك، حيث تُسرع النيازك عند سقوطها ويمكن رؤيتها من ذيلها ثم تحترق في بضعة ثواني.

وفقا للخبراء، قد يبلغ قطر الجسم الكوني نحو 1.6 متر.