طريقة عمل كيكة تشيز كيك الجزر

البلاد – نيفين عباس

الجزر له العديد من الفوائد، بالإضافة لأنه صاحب طعم مميز وغني وسكري ما يجعله مناسب تماماً للأطباق والحلويات

ونقدم لكِ طريقة مميزة لعمل تشيز كيك بطعم كيكة الجزر

المقادير اللازمة

مقادير كيكة الجزر

كوب ونصف دقيق متعدد الأغراض

كوب سكر

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة صودا خبز

نصف كوب زيت نباتي

4 ملاعق كبيرة زبدة ذائبة

2 حبة بيض مخفوق

كوب ونصف جزر مبشور

نصف كوب بقان مفروم خشن

مقادير التشيز كيك

400 جرام جبن كريمي بدرجة حرارة الغرفة

كوب سكر ابيض

ملعقة ونصف دقيق لجميع الأغراض

نصف ملعقة كبيرة فانيليا

2 حبة بيض

نصف كوب كريمة حامضة

مقادير التزيين

جزر شرائح

كريمة

بقان مفروم

طريقة العمل

كيك الجزر

يسخن الفرن إلى 350 درجة

نقوم برش صينية مقاس 9 برذاذ الطهي

يمزج الدقيق والسكر والقرفة والملح وصودا الخبز في وعاء كبير

يضاف لهم الزيت والزبدة المذابة

ثم يضاف البيض المخفوق ونخلط حتى تمتزج

نضيف الجزر المبشور والبقان المفروم ونقلب حتى تمتزج وتترك جانبا

التشيز كيك

تخفق الجبن الكريمي والسكر حتى تصبح ناعمة

يضاف لها الدقيق

يخلط الفانيليا والبيض معاً ثم يضافوا للخليط ويخفق

توضع الكريمة الحامضة ونخلط حتى تمتزج جيدًا وتترك جانبا

طريقة تحضير الكيك

نسكب 2/3 من خليط كعكة الجزر في الصينية المحضرة مسبقاً

يسكب 1/3 من خليط كعكة الجبن فوق خليط كعكة الجزر

تكرر العملية حتي إنتهاء الكمية

توضع في الفرن وتخبز حوالي ساعة حتي تمام نضجها

ترفع من الفرن وتترك لتبرد في درجة حرارة الغرفة ساعة أخري

ثم توضع في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل أو طوال الليل

نمرر سكين داخل جوانب الصينية لإخراجها

ثم ترفع وتنقل طبق التقديم

قبل التقديم مباشرة تزين بالكريمة والبقان والجزر وتقدم باردة