طريقة عمل كباب الحلة بالأرز العربي

البلاد – نيفين عباس

ما رأيك في تقديم وصفة جديدة مميزة لأسرتك عبارة عن كباب الحلة مع نكهة الأرز العربي بالبهارات

المقادير اللازمة

للأرز

4 كوب أرز بسمتي منقوع نصف ساعة في ماء وملح ومغسول ومصفي

نجمة يانسون

4 فص هيل

4 مسمار قرنفل

2 عود قرفة

4 حبة لومي

ملح

زعفران

سمن وزيت

12 كوب ماء

لكباب الحلة

كيلو لحم مقطع مكعبات

كيلو بصل

ملح وفلفل

بهارات

2 عود قرفة

زيت

ملعقة صغيرة سكر

قطعة فحم

طريقة العمل

الأرز

نضع ماء سلق الأرز مع الزيت والسمن وجميع التوابل واللومي بإستثناء الزعفران

تترك الماء لتغلي وتظهر رائحة التوابل

ثم نضع الأرز في الماء ويترك ليسلق في الماء حتي ينضج

تخرج التوابل من الأرز

ثم يصفي جيداً ويترك جانباً

نبدأ بتحضير كباب الحلة

يسخن الزيت علي النار مع السكر

يضاف له مكعبات اللحم والقرفة وتقلب في الزيت والسكر حتي تصبح قطع اللحم ذهبية اللون

يضاف للحم البصل ويقلب

ثم يضاف الملح والفلفل والبهارات

يضاف لهم قليل من الماء وتترك علي نار هادئة حتي تمام النضج

يوضع بمنتصف القدر قطعة من ورق الفويل

ثم يضاف داخلها قطعة الفحم

توضع للفحمة ملعقة زيت

ثم يغطي القدر ويترك 5 دقائق

نحضر قدر غير لاصق به قليل من الزيت

نضع به اللحم بعد أن نرفع أعواد القرفة منها

ثم نضع فوق اللحم الأرز

يذوب الزعفران في قليل من الماء الساخن

ثم يوضع لبعض جوانب الأرز الزعفران دون أن يقلب

يغطي القدر بقطعة من ورق الفويل

ثم يغطي بغطاء القدر

يرفع القدر علي نار هادئة قليلاً لمدة 5-7 دقائق حتي تتجانس المكونات

يرفع الغطاء ويقدم الطبق ساخن