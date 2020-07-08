توقيع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

الرياض : واس

وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ومعالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، في مقر وزارة الخارجية بمدينة الرياض اليوم، اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بحضور كل من وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، ومدير عام العلاقات الخارجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خالد الحرفش، ومدير مكتب معالي رئيس الجامعة ياسر العوشن.

وبهذه المناسبة نوه سمو وزير الخارجية بخطوة التوقيع على اتفاقية المقر، التي تعكس دعم قيادة المملكة ـ حفظها الله ـ لهذه المنظمة العربية، وللعمل الأمني العربي المشترك، ولجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جانبه أكد معالي الدكتور عبد المجيد البنيان أن توقيع اتفاقية دولة المقر مع وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية يعد امتدادًا للرعاية الكريمة والدعم غير المحدود الذي تحظى به الجامعة من دولة المقر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ــ؛ كما هو شأن هذه البلاد المباركة دائمًا في دعم العمل العربي المشترك، معرباً معاليه عن اعتزازه وجميع منسوبي الجامعة بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستدعم جهود الجامعة في تحقيق الأمن العربي المشترك من خلال القيام بدورها كجهاز علمي لمجلس وزراء الداخلية العرب.

كما قدم معاليه الشكر لسمو وزير الخارجية على التعاون الاستراتيجي المثمر والبناء بين وزارة الخارجية والجامعة ما أسهم في تحقيق الكثير من الإنجازات في مجالات الاهتمام المشترك.

ورفع الدكتور البنيان في ختام تصريحه الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على الدعم المادي والمعنوي الذي توليه المملكة العربية السعودية لهذه المؤسسة العربية المتميزة في عطائها، والتي أضحت ـ بفضل الله تعالى ـ ثم بما تهيأ لها من الرعاية المتواترة منذ نشأتها وحتى اليوم، مؤسسة فريدة في مجال تخصصها على المستوى العربي والإقليمي والدولي، منوهًا في الوقت ذاته بالرعاية والمتابعة الدائمة التي تجدها الجامعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة، وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب.

وعقب التوقيع على الاتفاقية، تبادل الجانبان دروعًا تذكارية بهذه المناسبة.