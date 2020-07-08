السكتة الدماغية .. كيف تتعامل مع الموقف الحرج؟ “الأعراض والتصرف الأمثل”

السكتة الدماغية خطر يهدد الجميع لا قدر الله، لكن الأمر يستلزم تدخلا طبيا سريعا من أجل إنقاذ الحياة ومنع المضاعفات الخطيرة المحتملة.

وتحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف أو يتعرقل تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ بشدة، ما يحرم أنسجة المخ من الأكسجين الضروري.

ومن ثم تتعرض خلايا المخ للموت خلال دقائق قليلة، حسبما قال طبيب الأعصاب الألماني توماس كلوسن وفقا لموقع “24”.

وأضاف كلوس أنه أثناء حدوث السكتة تموت 9ر1 مليون خلية عصبية في الدقيقة في المتوسط.

وبعد بضع دقائق يحدث تلف عصبي، والذي عادة لا يمكن معالجته.

وتصيب السكتة الدماغية في الغالب كبار السن، لكن من حيث الأساس يمكن أن يُصاب الجميع بالسكتة الدماغية بدءا من الرضع إلى كبار السن.

من هم الأشخاص المعرضون للسكتة الدماغية

وتشمل الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية المدخنين والأشخاص، الذين يعانون من السِمنة وارتفاع ضغط الدم أو داء السكري.

وشدد البروفيسور كلاوس مارتن موث، رئيس قسم طب الطوارئ بمستشفى أولم الجامعي، على ضرورة التوجه بالمريض إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن.

أعراض السكتة

وتتمثل أعراض السكتة الدماغية في مظاهر الشلل مثل تدلي زاوية الفم وعدم القدرة على رفع الذراعين وعدم الاتزان أثناء المشي.

واضطرابات الكلام كعدم وضوح الصوت وصعوبة نطق الكلام، واضطرابات الرؤية مثل الرؤية الضبابية.

بالإضافة إلى صعوبات البلع والصداع الشديد والدوار والقيء.

طريقة التعامل وكيف تتصرف

ويجب طلب المساعدة الطبية على الفور عند ملاحظة هذه الأعراض.

وذلك لتجنب العواقب الوخيمة كالشلل وتأخر القدرات الذهنية، والوفاة في أسوأ الحالات.

وحتى وصول سيارة الإسعاف، يجب على الحاضرين تقديم الإسعافات الأولية.

فإذا كان الشخص واعيا، فيجب أن يجلس مرتفعا قليلا ولا يُترك وحده. وإذا لم تكن يتنفس، فيجب أن يبدأ الإنعاش القلبي الرئوي على الفور.