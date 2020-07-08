الأميرة عبير بنت فيصل : المرأة السعودية حظيت بدعم القيادة الرشيدة ومساهم فاعل في التنمية الشاملة

أكدت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيس مجلس أمناء مجلس المنطقة الشرقية، أن المرأة السعودية حظيت ولا تزال بدعمٍ كريم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- مكنها من تبوأ مناصب قيادية، وجعلتها شريكاً فاعلاً في التنمية، عبر ما هيأته من برامج ومبادرات للدعم والتمكين، وتحديث الأنظمة والتشريعات، إيماناً بأهمية مشاركة المرأة في مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

جاء ذلك في اللقاء الثالث من سلسلة الحوارات الوطنية حول المرأة السعودية لمجموعة تواصل المرأة العشرين، والتي تنظمها جمعية النهضة تزامنًا مع رئاستها لمجموعة تواصل المرأة العشرين “W20” بشراكة اقليمية مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، عن طريق الشبكة الافتراضية، التي شهدت حضوراً كثيفاً من المختصين والمهتمين في المنطقة الشرقية

تهدف السلسلة إلى تسليط الضوء على أولويات المرأة السعودية وتمكينها اقتصاديًا وبالتالي المساهمة في خلق السياسات التي من شأنها التأثير على الشمول المالي والتقني والشمول في سوق العمل ومشاركة المرأة في ريادة الأعمال.