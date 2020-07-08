استكمال المرحلة الأولى لبرنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق

البلاد : متابعات
أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، التي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع (شركة المطاحن الأولى و شركة المطاحن الثالثة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص.
وقد قام المستثمرون المؤهلون بإجراء الدارسات المهنية اللازمة خلال الفترة السابقة التي انتهت بتقديمهم للعروض المالية بتاريخ 14 ذي القعدة 1441هـ (الموافق 5 يوليو 2020م).
وبعد مراجعة العروض المقدمة من قبل المستثمرين المؤهلين، وبعد التأكد من استيفاء العروض للشروط المنصوص عليها في وثيقة طلب العروض لهذه المرحلة من عملية التخصيص، تم ترسية عملية البيع للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى وذلك وفق برنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق الذي يتضمن :
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ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الأولى على العرض المقدم من قبل تحالف رحى – الصافي، والبالغ 2,027,000,000 (ملياران وسبعة وعشرون مليون ريال سعودي)، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.
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ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الثالثة على العرض المقدم من قبل تحالف الراجحي – الغرير – مسافي، والبالغ 750,000,545 (سبعمائة وخمسون مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالا سعوديا)، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.