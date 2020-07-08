ارتفاع مشاركة السعوديين في سوق العمل

الرياض- البلاد

تمثل خطط التوظيف الهدف والقاسم المشترك في هذه المرحلة المهمة من التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة في كافة المناطق بالمملكة ، والتي تثمر أرقاما متزايدة من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.

وفي هذا الإطار أوضحت نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول من العام الحالي ، ارتفاع مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل .

وبحسب تقديرات مسح القوى العاملة ، بلغ معدل البطالة لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) (5.7%).

وبقراءة تفاصيل الأرقام الواردة حول سوق العمل ومعدل مشاركة السعودين من الجنسين ، يمكن رصد عددا من المؤشرات التالية:

– بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) (58.2%) محققًا بذلك ارتفاعًا بمقدار (1.8) نقطة مئوية مقارنةً بالربع الأول من عام 2019م، ويرجع ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى زيادة أعداد المشتغلين والمتعطلين في المسح، حيث بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للذكور (80.4%)، بينما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للإناث (25.4%).

– انخفاض معدل البطالة إلى (11.8%)، خلال الربع الأول ، ويعد الأدنى منذ عام 2016 ، ويمثل بذلك انجازا عمليا لخطط التنمية البشرية وبنسبة واضحة للسعوديات، مقارنةً بالربع الرابع من عام 2019م، حيث بلغ معدل بطالة السعوديات (28.2%) بانخفاض قدره (2.6) نقطة مئوية ، وهي انخفاضات متتالية مع ارتفاع مشاركة المواطانت في سوق العمل واتساع القطاعات الموظفة لها.

– بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) (3,203,423) فردًا، عدد الذكور (2,066,553) فردًا، فيما بلغ عدد المشتغلات السعوديات الإناث (1,136,870) فردًا.

– كشفت نتائج نشرة سوق العمل، أن إجمالي عدد السعوديين (الذكور والإناث) الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية بلغ (1,015,820) فردًا، يمثل عدد السعوديين الذكور الباحثين عن عمل منهم (186,969) مواطنًا، وعدد السعوديات الإناث الباحثات عن عمل (828.851) مواطنة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار الاستراتيجية العامة لرفع معدلات التوظيف ضمن مستهدفات رؤية 2030 ، بالتوازي مخ خطط التدريب وتوطين المهن وحماية الوظائف، وبرامج ومبادرات الدعم والتحفيز لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة المتناهية الصغر ، ودعم رواد ورائدات الأعمال السعوديين.

وفي السياق دعم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، منشآت القطاع الخاص بـ 510.830.522 ريالا عبر 6 دفعات من برنامج دعم التوظيف ودعم التوظيف بأثر رجعي، حيث أسهمت تلك الدفعات في دعم أجور 53.483 موظف وموظفة سعوديين، يعملون في نحو 9087 منشأة.

وشملت فترة الدعم أجور السعوديين والسعوديات العاملين في تلك المنشآت لأشهر يناير وفبراير ومارس عن الأثر الرجعي وأبريل ومايو ويونيو عن دعم التوظيف الجديد في سوق العمل.

ويأتي برنامج دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومي التي أطلقها الصندوق، لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتعزيز أداءها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا .

وأكد “هدف” استمرار استقبال طلبات التسجيل لمنشآت القطاع الخاص، للاستفادة من دعم برنامج “دعم التوظيف” لأجور السعوديين والسعوديات للتوظيف الجديد ويمكن للمنشآت الاستفادة من دعم التوظيف لآخر 60 يوم من إضافة الموظف في التأمينات الاجتماعية، حيث يدعم البرنامج أجور المواطنين والمواطنات في جميع الوظائف والمهن بمنشآت القطاع الخاص كافة، بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح الأجر بين 4 آلاف و 15 ألف ريال.