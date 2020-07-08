المحليات

أمانة العاصمة المقدسة تغلق نادياً نسائياً مخالفاً في حي شوقية

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو القعدة / 1441 هـ       8 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة وحدة الرقابة النسائية نادياً رياضياً نسائياً مخالفاً في حي الشوقية ، وذلك خلال الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الفرق الميدانية التابعة للبلدية على المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة .

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشخي أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط و إغلاق النادي الرياضي النسائي المخالف الذي يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية، حيث أغلق فوراً وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين .

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *