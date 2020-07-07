في اليوم العالمي للشوكولاتة.. إليك أغرب النكهات المستخدمة في صناعتها

يحتفل العالم اليوم 7 يوليو باليوم العالمي للشوكولاتة ، معشوقة الجميع، ويرجع هذا التاريخ إلي ميلاد ميلتون هيرشي مؤسس شركة هيرشي، الرائدة في صناعة الشيكولاتة، ولم يعرف حتى الآن متى تم الاحتفال به لأول مرة.

وتوجد أيام أخرى من الاحتفالات بيوم الشوكولاته، مثل يوم الشيكولاتة الوطني في الولايات المتحدة في 28 أكتوبر، تدرج الرابطة الوطنية للحلويات الأمريكية يوم 13 سبتمبر باعتباره اليوم الدولي للشوكولاتة.

قد يعتقد البعض أن نكهات الشيكولاتة تتلخص فى إضافة المكسرات مثل البندق والفسدق أو شيكولاتة بنكهة الكراميل والإضافات الأخرى، التى تساعد محبى الشيكولاتة على الشعور بالاسترخاء والسعادة، لكن الذى لا يعلمه البعض هو وجود بعض أنواع الشيكولاتة بنكهات غريبة جدًا والتى سنتعرف عليها بمناسبة اليوم العالمى للشيكولاتة…

أغرب نكهات الشيكولاتة حول العالم

شوكولاتة بطعم التوست الفرنسي

يمكن استبدال وجبة الإفطار بقطعة شيكولاتة التوست الفرنسى ومصنوعة من رقائق الخبز، والقرفة، و جوزة الطيب، ونكهة الخبز الفرنسي” .

شيكولاتة بطعم الكاري الهندي

يفضل الكثير من الأشخاص إضافة الكاري الهندى على العديد من الأطعمة، وهؤلاء سوف يفضلون أيضاً تناول الشيكولاتة بطعم الكارى الهندى .

شيكولاتة بطعم الفول السوداني والكاتشب

يفضل البعض تناول الشوكولاتة بزبدة الفول السوداني أو حتى الفول بالسوداني، لكن الجديد الذى يقدمه هذا النوع من الشيكولاتة، هو إضافة طعم الكاتشب أيضاً على الشيكولاتة بجانب الفول السودانى، وتم إطلاق هذه النكهة بإعداد محدودة عند الاحتفال بفوز أوباما برئاسة أمريكا، ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف المصنع عن إنتاجها.

شيكولاتة بالفلفل الأحمر

توجد شيكولاتة بنكهة الفلفل الحار المكسيكي ، والمكونة أيضاً من القرفة، وقد يكون طعمها حلو أو مرير قليلاً، لكن من المؤكد أن محبى الشطة سوف يفضلونها .

شيكولاتة بطعم النمل الأحمر

عدد قليل من العلامات التجارية للشيكولاتة، تصدر نكهة شيكولاتة بطعم النمل الأحمر الحقيقى، والتى تصدر بأعداد المحدودة، لقلة زبائنها من محبى تناول النكهات الغريبة.

شيكولاتة بطعم السيجار

يحتوي هذا النوع من الشيكولاتة على أوراق السيجار المنقوعة في الروم والتى يفضلها محبى التدخين.