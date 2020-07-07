شراكة تميم – أردوغان تدعم الإرهاب وتؤجج الصراعات

البلاد – وكالات

من سوريا إلى ليبيا، تشكل الشراكة القطرية – التركية لتأجيج الصراعات والفتن في المنطقة ودعم الميليشيات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، مخاطر مهددة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وفقا لصحيفة “الفيجارو” الفرنسية.

وقال التقرير الفرنسي إن الشراكة بين تركيا وقطر تمتد إلى مجالات حساسة كالدفاع والاستخبارات والسيطرة على العالم الإسلامي، مبينا أن ضباط المخابرات التركية الخارجية (MIT) أخذوا مكانهم داخل أجهزة المخابرات القطرية، فقد نقل عن ضابط استخبارات فرنسي على دراية بالخليج، تأكيده قيام ضباط من المخابرات التركية الخارجية (MIT) بالعمل داخل أجهزة المخابرات القطرية الداخلية والخارجية، ما يُسلط الضوء على تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين.

وتابع “بالإضافة إلى دعمها السياسي والتشغيلي، تستثمر الدوحة بشكل متزايد المليارات في قطاعي السياحة والمصارف والصناعات التحويلية والدفاعية التركية، فبحسب مجلة Raid تعتبر وزارة الدفاع القطرية من أوائل عملاء طائرات المراقبة من دون طيار من طراز Bayraktar TB-2 القابلة للتسليح، وهي من يُمول تطوير النموذج القادم للشركة التي يرأسها سلجوق بيرقدار، صهر أردوغان”.

ولفت التقرير إلى أن نسبة التمويل القطري لعدد من المشاريع العسكرية التركية، كمشروع شركة BMC، المسؤولة عن إنتاج أول دبابة قتال تركية Altay، والتي يملكها إيثيم سانجاك، رجل أعمال قريب من أردوغان، ارتفع لتصبح نسبة التمويل 25.1% من قبل عائلة أوزتورك، مقابل 49.9% للقوات المسلحة القطرية.

ونوه التقرير الفرنسي إلى أنه في سوريا، تتعاون أجهزة التنصت الحكومية التركية والقطرية الكبيرة في إدارة الفصائل المتطرفة، المُحاصرة في محافظة إدلب التي تريد كل من دمشق وموسكو استعادتها، موضحا أن أنقرة تحتاج إلى اتصالات القطريين مع المتطرفين لتحقيق هدفها المتمثل في إعطاء الانطباع للدول الغربية المعنية بالملف السوري بأن هذه الفصائل ستطيعها.

وذكر التقرير أنه في ليبيا، يُحارب الدعم الذي تقدمه الدوحة وإسطنبول لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، الدول التي تعارض الفصائل والميليشيات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن شحنات الدعم القطري غادرت قاعدة العديد الجوية القريبة من الدوحة، قبل فترة وجيزة من استعادة الوفاق لقاعدة الوطيّة الجوية في 18 مايو الماضي.

وأفاد التقرير أن القاعدة التركية التي تم إنشاؤها في قطر تستضيف ما يقارب 5000 جندي، منهم قوات خاصة ومُشاة، ويسمح ميناء قطر العميق لتركيا بالرسو في مياه الخليج.