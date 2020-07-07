شاهد : العفاريت الحمراء تذهل العالم

بين حين وآخر تطل ظاهرة كونية لتذكر الناس بعظمة الخالق سبحانه وتعالى ومنها ما نشرته وكالة ناسا من صورة للبرق الأحمر النادر.

البرق يشبه بشكل مخيف غزو “كائنات فضائية غريبة” لكوكبنا.

حيث بدا يتفرع مثل قنديل البحر أو الألعاب النارية، فوق سلسلة جبال فرنسية، بحسب “روسيا اليوم”.

والتقط هذه المشاهد المصور ستيفان فيتر، وكشفت ناسا عنها كصورة اليوم لعلم الفلك 4 يوليو.

والتقطت كاميرا فيديو على قمة جبال Vosges في فرنسا، هذه الألعاب النارية المدهشة فوق أفق بعيد يوم 26 يونيو.

وبسبب العواصف الرعدية الشديدة، أصبحت الومضات القصيرة والغامضة تعرف باسم العفاريت الحمراء، حسبما قالت ناسا.

وتقع الأحداث المضيئة العابرة بسبب الانهيار الكهربائي على ارتفاع 50 إلى 100 كيلومتر، وهذا يضعها في الطبقة الوسطى، وهي أبرد طبقة من الغلاف الجوي لكوكب الأرض.

وأشارت ناسا أيضا إلى الخطوط الفضية الباهتة، التي ربما تكون قد رصدتها أيضا في الصورة، موضحة أن خطوط الضوء الفضية هي غيوم تتوسط الغلاف الجوي القطبي.

وتعرف أيضا بالسحب الجليدية الليلية أو الساطعة ليلا، وما تزال الغيوم الجليدية تعكس ضوء الشمس عندما تكون الشمس تحت الأفق”.

وتُعرف “العفاريت الحمراء” بأنها أحداث كهربائية يمكن أن تحدث عاليا فوق الغيوم أثناء العاصفة الرعدية.