رصد 1685 مخالفة لضريبة القيمة المضافة

البلاد : متابعات

نفذت الفرق الميدانية في الهيئة العامة للزكاة والدخل حملة تفتيشية واسعة النطاق في مختلف مدن ومحافظات المملكة خلال الستة أيام الماضية، وذلك بهدف التأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وتطبيق النسبة المحدثة للضريبة 15% منذ بدء تنفيذها مطلع شهر يوليو الجاري.

وبلغ عدد الزيارات التفتيشية المنفذة منذ انطلاق الحملة قبل ستة أيام 2,225 زيارة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 1,685 مخالفة ضريبية، تمثلت معظمها في عدم تحصيل الضريبة، وتحصيل التاجر نسبةً أقل من الضريبة المستحقة.

وجاءت مدينة الرياض الأعلى في عدد المخالفات المضبوطة بـ201 مخالفة، تليها جدة بـ181، والأحساء بـ155، حيث نُفذت هذه الزيارات التفتيشية على عدة قطاعات تجارية في الأسواق المحلية مثل: التجزئة، والمطاعم، والتجارة العامة.

وسجّل قطاع التجزئة عدة مخالفات ضريبية، جاءت مدينة الدمام على رأسها بـ107 مخالفات، ثم جدة بـ89، والأحساء بـ79، كما سجّل قطاع المطاعم عدة مخالفات ضريبية، حيث جاءت مدينة الدمام أولا بـ78 مخالفة، ثم مكة المكرمة بـ63، والأحساء بـ62، وأخيرا قطاع التجارة العامة بعدة مخالفات، كانت الرياض على رأسها بـ64 مخالفة، تلتها بريدة بـ19 مخالفة، ثم مكة المكرمة بـ14 مخالفة.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها المحدثة 15%، مؤكدةً استمرار حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

وجددت دعوتها لجميع المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع ، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية.

يشار إلى أن هذه الزيارات التفتيشية نُفذت بالتعاون مع عدة جهات وهي: وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك، وأمانات المناطق، واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.