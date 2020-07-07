حمد الله يكشف موقفه من انضمام بلهندة إلى النصر

أوضح مهاجم النصر عبد الرزاق حمد الله موقفه من انضمام مواطنه ولاعب جالاتاسراي التركي، يونس بلهندة، إلى صفوف النصر.

وكانت وسائل إعلام قد تحدثت عن معارضة حمد الله (29 عامًا) عملية التعاقد مع بلهندة نظرًا لتوتر علاقته بلاعبي المنتخب المغربي.

لكن اللاعب كشف موقفه من الصفقة عبر منصة التواصل الاجتماعي “انستجرام” قائلًا بأنه لا داخل له في مفاوضات النصر مع بلهندة.

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وزاد حمد الله: “هذه رسالتي للصحافة الرخيصة التي تكتب أنني ضد صفقة بلهندة، أريد أن أقول لهم اتقوا الله فستسألون عمّا تكتبون”.

وأضاف: “بخصوص انتدابات اللاعبين فهناك مسئولين مختصين في هذا الشأن. أنا مثل بقية اللاعبين لا دخل لي في هذا الأمر”.

وسجّل حمد الله 26 هدفًا خلال 25 مباراة في كل البطولات بالموسم الحالي، كما زوّد زملائه بخمس تمريرات حاسمة.