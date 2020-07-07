نرمين عباس

هل يمكنك تحديد الفرق بين المزاج السيئ وشيء أكثر خطورة؟ راجع السطور التالية لمعرفة العلامات التسع التي تدل علي مشاكل علي الصحة العقلية للفرد

1. الشعور بالقلق

نشعر بالقلق أو التوتر من وقت لآخر، لكن القلق يمكن أن يكون علامة على مشكلة في الصحة العقلية إذا كانت مستمرة وتتدخل طوال الوقت

غيرها من أعراض القلق ويمكن أن تشمل خفقان القلب ، ضيق في التنفس ، والصداع ، والأرق، و الإسهال أو عقل السباق

2. الشعور بالاكتئاب أو عدم السعادة

هل لاحظت أن صديقك فقد الاهتمام بهواية كنت تشاركها؟ إذا بدوا أيضًا حزينين أو سريع الانفعال خلال الأسابيع القليلة الماضية أو أكثر ، ونقص في الدافع والطاقة ، أو كانوا يبكون طوال الوقت ، فقد يتعاملون مع الاكتئاب

3. نوبات عاطفية

لكل شخص مزاج مختلف ، ولكن التغيرات المفاجئة والمفاجئة في المزاج ، مثل الكرب الشديد أو الغضب ، يمكن أن تكون أحد أعراض المرض العقلي

4. مشاكل النوم

بشكل عام ، نحتاج إلى 7-9 ساعات من النوم كل ليلة

يمكن أن تكون التغييرات المستمرة في أنماط نوم الشخص عرضًا لمرض عقلي

على سبيل المثال ، يمكن أن يكون الأرق علامة على القلق أو تعاطي المخدرات

قد يشير النوم كثيرًا أو قليلًا إلى الاكتئاب أو اضطراب النوم

5. تغيرات الوزن أو الشهية

يريد الكثير منا فقدان بضعة كيلوغرامات ، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص ، فإن التقلبات في الوزن أو فقدان الوزن السريع يمكن أن تكون واحدة من العلامات التحذيرية لمرض عقلي ، مثل الاكتئاب أو اضطراب الأكل

يمكن أن تؤثر مشكلات الصحة العقلية الأخرى على الشهية والوزن أيضًا

6. الهدوء أو الانسحاب

نحتاج جميعًا إلى وقت هادئ من حين لآخر ، ولكن الانسحاب من الحياة ، خاصة إذا كان هذا تغييرًا كبيرًا ، يمكن أن يشير إلى مشكلة في الصحة العقلية

إذا كان صديق أو أحد أفراد أسرته يعزل نفسه بانتظام ، فقد يعاني من الاكتئاب أو القطبين أو اضطراب ذهاني أو مشكلة صحية نفسية أخرى

قد يكون رفض المشاركة في الأنشطة الاجتماعية علامة على أنهم بحاجة إلى المساعدة

7. تعاطي المخدرات

هل أنت قلق من أن الشخص المحبوب يشرب كثيرًا؟ يمكن أن يكون استخدام مواد ، مثل الكحول أو المخدرات ، للتأقلم علامة ومساهمة في مشكلات الصحة العقلية

8. الشعور بالذنب أو عدم القيمة

أفكار مثل “أنا فاشل” ، “إنه خطئي” أو “أنا لا قيمة له” كلها علامات محتملة على مشكلة الصحة العقلية

مثل الاكتئاب. قد يحتاج صديقك أو أحبائك إلى المساعدة إذا كانوا ينتقدون أنفسهم أو يلومون أنفسهم بشكل متكرر

عندما يكون شديدًا ، قد يعبر الشخص عن شعور بإيذاء نفسه أو قتله

قد يعني هذا الشعور أن الشخص انتحاري وأن هناك حاجة إلى مساعدة عاجلة لذلك اتصل بسيارة إسعاف على الفور.

9. التغييرات في السلوك أو المشاعر

قد يبدأ المرض العقلي كتغيرات طفيفة في مشاعر الشخص وتفكيره وسلوكه

يمكن أن تكون التغييرات المستمرة والمهمة علامة على أن لديهم أو يطورون مشكلة تتعلق بالصحة العقلية

إذا كان هناك شيء لا يبدو “صحيحًا تمامًا” ، فمن المهم أن تبدأ المحادثة حول الحصول على المساعدة