تحويل 20 بحثا لموهوبين سعوديين إلى مشروعات تجارية

الرياض – البلاد

انتهت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” من اختيار 20 مشروعاً، تمهيداً لتحويلها منتجات ونقلها من الفكرة إلى الأثر الاقتصادي في الأسواق كمنشآت صغيرة.

وقامت “منشآت” بتحليل 151 مشروعاً تأهلت للتصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2020″، واختيار المشاريع العشرين من بينها، بناءً على معايير وضوح المنتج الابتكاري وقابلية استثماره ضمن منشآة صغيرة.

ووقع الاختيار على 5 مشاريع في علم المواد للطلبة: أريام العصماني، وريتال شافعي، ومحمد الشهري، ومريم جمالي، ونصر السلمان، و4 مشاريع في مجال الهندسة البيئية للطلبة: إبراهيم الدليجان، وبشير الدجاني، ولين الزيدي، ومحمد ودود توفيق، و3 مشاريع في مجال الطاقة الفيزيائية للطلبة: أسيل بخاري، وشوق مدني، ولينة سامر شريف، ومشروعين في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية للطالبين: البراء مرداد، ومحمد الغامدي، ومشروعين في مجال الطاقة الكيميائية للطالبتين: لينا العبدالوهاب، وود السعدون، ومشروع في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية للطالبة الجوهرة الجميعة، ومشروع في نظم البرمجيات للطالبة الدانة الحارثي، ومشروع في مجال الكيمياء للطالبة ليان الهمشي، ومشروع في مجال علوم النبات للطالب مقداد النجاد.

ومن المقرر أن تقوم “منشآت” في البدء بتقديم الخدمات والجلسات الاستشارية لأصحاب هذه المشاريع خلال الأيام المقبلة، بعد تأهيلهم وتدريبهم سابقاً على مهارات ريادة الأعمال، ضمن مشروع الشراكة بين مؤسسة “موهبة”، و”منشآت”، وهيئة الحماية الفكرية.