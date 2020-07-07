تحديث جديد لبريد Gmail لأصحاب الآيباد .. كيف تفعل الميزة؟

معظم أصحاب الأعمال يعتمدون في مراسلاتهم على تطبيق الجيميل، وهنا قد يهمهم ما أكدته تقارير صحفية حول البريد الإلكتروني الأشهر.

التقارير أكدت أن البريد الإلكتروني “Gmail” لشركة “جوجل”، طرح تحديثا للتطبيق الخاص به تستفيد منه معظم الحاسبات اللوحية.

وبالأخص حواسيب الآيباد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، نقلا عن موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص.

وذكر الموقع التقني، إلى أن أبرز التقنيات التي تم تزويد بريد “Gmail” بها، هي تقنية “المهام المتعددة المنقسمة”.

كما باتت تلك التقنية متاحة لكل مستخدمي “آيباد” ومعظم الحواسيب اللوحية حول العالم.

وتمكن تلك التقنية مستخدمي “Gmail” من أداء أكثر من مهمة واحدة على البريد الإلكتروني.

بحيث يمكن فتح البريد وإرسال أكثر من رسالة لأكثر من شخص في وقت واحد أو إرسال رسالة وتفصح الجدول الزمني أو اختيار الصور لسحبها.

وسيتعين على الشخص تشغيل تقنية “المهام المتعددة” على أجهزة “آيباد”، ويتم السحب إلى الجانبين الأيمن أو الأيسر لتشغيل تلك التقنية.