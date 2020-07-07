انطلاق فعاليات صيف بلقرن 2020

أبهـا : واس

انطلقت أمس فعاليات “صيف بلقرن 2020” التي تنظمها بلدية محافظة بلقرن تحت شعار “مرحبًا ألف .. تنزه بحذر” وسط إجراءات احترازية وتطبيق لإجراءات التباعد الاجتماعي.

ونظمت البلدية حفلا خطابا على المسرح الروماني بـ “سبت العلاية”، بحضور محافظ بلقرن الدكتورعبدالرحمن آل حامد، الذي ألقى كلمة وجه خلالها كلمات شكر ووفاء لأبطال الصحة الذين كانوا الخط الأول في مواجهة فيروس كورونا، ضاربين أروع الأمثلة في التعامل الإنساني سواء مع المواطن أو المقيم، مؤكداً على الالتزام بالإجراءات الوقائية في جميع الفعاليات أمر أساسي للمحافظة على كل الإنجازات في مواجهة كورونا.

وفي نهاية الحفل كرم محافظ بلقرن آل حامد رئيس البلدية أحمد البارقي ورعاة الفعاليات.