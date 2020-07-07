أمير منطقة عسير يعلن انطلاق فعاليات صيف عسير 2020

أبهـا : واس

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة مساء اليوم, انطلاق فعاليات صيف عسير 2020 ، تحت شعار ” مرحباً ألف في عسير .. تنزه بحذر “، وذلك في ممشى وسط أبها.

‏ورفع ‏سمو أمير منطقة عسير الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, و سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, على ما يوليانه للمنطقة من رعاية واهتمام ودعم دائم ‏في المجالات كافة، لتصبح بإذن الله إحدى أهم الوجهات السياحية على المستوى الإقليمي والدولي ، مرحباً باسمه واسم أهالي المنطقة بجميع الزوار والمصطافين الذين قدموا لقضاء أجمل أوقاتهم والاستمتاع بالأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة، مؤكداً جاهزية جميع القطاعات الحكومية والأهلية لتقديم أفضل خدماتها على أكمل وجه.

‏وقال الأمير تركي بن طلال ” إن مجلس التنمية السياحية بالمنطقة يشرف على اللجان العاملة من الإدارات الحكومية والأهلية التي قامت بإعداد برامج وفعاليات منوعة حرص فيها الجميع على تطبيق معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية للعودة والتنزه بحذر”، ‏مؤكداً ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد, والمحافظة على تطبيق توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين المعنية بسلامة المواطن والمقيم من هذا الوباء وعودة الأنشطة كافة بما فيها الفعاليات الصيفية, داعياً سموه الجميع إلى التقيد بالتوجيهات واتباع التعليمات والإرشادات الوقائية وتطبيقها في جميع البرامج لتحقيق التوازن المطلوب.

‏وأكد سمو الأمير تركي بن طلال على جاهزية مراكز الإيواء والفنادق والمنتجعات السياحية بالمنطقة، وسط استعدادات مبكرة لاستقبال الزوار، مشيداً بما تقدمه شركة تطوير السودة من خدمات فندقية خلال موسم الصيف في عدد من الخيارات الراقية ، وتشمل القصور الملكية ‏وفلل شاهين وفيلا السهو ، كما سيتم افتتاح أربع مطاعم عالمية ومحلية في نفس الموقع، ومن المقرر ‏بدء استقبال الحجوزات في نهاية شهر يوليو الحالي، وأن شركة التطوير السودة تعمل على الاستفادة من المرافق المتوفرة في المنطقة دعماً لانطلاقة صيف السعودية ” تنفس ” و تفعيلاً لإستراتيجية وزارة السياحة التي تهدف إلى تنشيط المنطقة خلال فصل الصيف منوهاً سموه بتضافر جميع الجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات السياحية للمصطافين.

وأضاف سمو أمير منطقة عسير أن ” خيرات عسير ليست محصورة في الزراعة, بل خيراتهم في أصالة أهالي المنطقة وطيبتهم وحسن استقبالهم لضيوف المنطقة وتطبيقهم لشعار ( مرحباً ألف في عسير ) , ونشر الحب والعطاء , وخلق الابتسامة في كل شخص في هذه المنطقة سواء من أهلها أو من زائريها.

وأوضح الأمير تركي بن طلال أن صيف عسير الذي يستمر لمدة 60 يوماً , يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التي ستقام في كافة مدن ومحافظات ومراكز المنطقة , التي روعي فيها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة, مقدماً سموه الشكر والتقدير لكافة الإدارات الحكومية والجهات الأمنية والقطاعات الصحية والمتطوعين الذين يعملون بتفان لاستقبال المصطافين والسياح وزوار المنطقة .

وفي نهاية الحفل شاهد سموه والحضور الألعاب النارية التي أضاءت سماء مدينة أبها إيذاناً بانطلاق فعاليات صيف عسير 2020.