أثيوبيا: سنبدأ ملء سد النهضة دون الإضرار بمصر

رغم استمرار المفاوضات بين الدول الثلاثة وما شهدته الفترة الماضية من جولات تفاوض مختلفة للوصول إلى اتفاق نهائى يضمن الحقوق للدول الثلاث، وحيث أن الاتفاق النهائى لم يحدث حتى الآن، أكد آبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى ،

أن “خلافهم مع مصر حول تشغيل وفترة ملء سد النهضة سيحل في البيت الإفريقي”.