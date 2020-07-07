أثيوبيا: سنبدأ ملء سد النهضة دون الإضرار بمصر

رغم استمرار المفاوضات بين الدول الثلاثة وما شهدته الفترة الماضية من جولات تفاوض مختلفة للوصول إلى اتفاق نهائى يضمن الحقوق للدول الثلاث، وحيث أن الاتفاق النهائى لم يحدث حتى الآن، أكد آبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى، أن “خلافهم مع مصر حول تشغيل وفترة ملء سد النهضة سيحل في البيت الإفريقي”.
وقال: “لن نضر بمصر، وسنبدأ ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة”.
وتابع رئيس وزراء إثيوبيا قائلاً: “لن نحرم مصر من الماء وسنتوصل لاتفاق قريباً”.
وكان وزير الموارد المائية المصري الدكتور محمد عبد العاطي، أكد أن المقترح المصري في مفاوضات سد النهضة يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية.