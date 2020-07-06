وزير مجلس الوزراء السوداني : حريصون على تعزيز علاقاتنا مع السعودية

الخرطوم _ هيثم كابو

جدّد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون الثنائي مع المملكة العربية السعودية في المجالات المختلفة بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

وبحث مانيس لدى لقائه أمس بمكتبه بمجلس الوزراء سفير المملكة العربية السعودية في الخرطوم على حسن بن جعفر، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات المختلفة، لاسيما في المجال الاقتصادي.

وتطرق اللقاء إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة السودانية السعودية المشتركة في الخرطوم خلال هذا العام، والقضايا التي ستتناولها .

في السياق ، إستقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية عمر قمر الدين، بمكتبه ظهر أمس علي حسن بن جعفر، السفير السعودي في الخرطوم. وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك فى جميع المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشكر السفير السعودي السودان علي مواقفه الداعمة للمملكة، مشيراً لجهود المملكة في إحلال السلام فى اليمن والمنطقة العربية.

وبحث اللقاء الإجراءات التى اتخذتها المملكة للحد من انتشار فايروس كورونا للمقيمين والمعتمرين بالمملكة. وتطرّق الجانبان أيضاً لأهمية تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وضرورة تفعيل الميثاق المبرم بينها. وأبدى السفير على حسن بن جعفر رغبة المملكة في استضافة مؤتمر أصدقاء السودان لدعم جهود السلام في البلاد.

من جانبه شكر وزير الدولة بالخارجية حكومة وشعب المملكة العربية السعودية على الوقوف مع السودان خلال الفترة الانتقالية، مثمناً دور الممكلة الداعم للسودان فى كافة المجالات، ومؤكداً على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.